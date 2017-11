Der Schnee ist da

Jetzt ist es vorbei mit dem goldenen Herbstwetter: Am Sonntag erreichte eine Kaltfront die Schweiz – und diese bringt kühle Temperaturen und Schnee mit sich. Bereits in der Nacht auf Sonntag fielen die ersten Schneeflocken oberhalb von 2000 Meter.

Im Verlauf des Tages sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter. Gegen Abend und am Montag kann es lokal sogar auf 500 Meter schneien. Zum Beispiel in Chur und Glarus könnte es damit zum Wochenstart also ein weisses Erwachen geben.

Bis zu 110 Zentimeter Schnee

Vorsicht ist damit auf den Strassen geboten: In den Voralpen und Alpentälern kann es zu Schneeglätte kommen.

Am meisten Schnee wird in den südlichen Bündner und Tessiner Alpen erwartet. Dort kann oberhalb von 2000 Meter bis zu 110 Zentimeter Schnee fallen. Im Oberwallis und der Zentral- und Ostschweiz werden 60 Zentimeter erwartet.

Für das Tessin ist der Wetterumschwung ein Segen: Die Südschweizer warten seit Wochen auf Regen; die Waldbrandgefahr ist entsprechend hoch. Damit ist nun Schluss: Bis zum Montag soll es bis zu 100 Millimeter regnen. (fur)