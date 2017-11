Der Schütze diente in der US-Luftwaffe

Bei dem Mann, der in einer Kirche in Sutherland Springs mindestens 26 Menschen getötet hatte, habe es sich um einen weissen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt, hiess es am Sonntag Stunden nach dem Vorfall.

Das Pentagon identifizierte den Tatverdächtigen inzwischen als ehemaligen Mitarbeiter der Luftwaffe. In einer kurzen Stellungnahme gab das US-Verteidigungsministerium am Sonntag bekannt, der mutmassliche Täter namens Devin K. habe zu einer gewissen Zeit in der Air Force gedient. Weitere Informationen wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Aus Ermittlerkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur A, dass der Mann in einem Vorort von San Antonio, rund 40 Minuten mit dem Auto von Sutherland Springs entfernt, gewohnt und anscheinend keine Verbindungen zu Terrorgruppen gehabt habe. Gemäss Medienberichten wurden in seinem Auto mehrere Schusswaffen gefunden. Zudem soll er wenige Tage vor dem Anschlag in den sozialen Netzwerken eine halbautomatische Waffe präsentiert haben.

Mit Schutzweste bekleidet

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit teilte mit, der in Schwarz gekleidete und mit einer Schutzweste ausgestattete Mann sei gegen 11.20 Uhr in der Nähe des Tatorts, einer Kirche von Baptisten, angekommen. Er habe zunächst auf das Gebäude geschossen, sei anschliessend hineingegangen und eröffnete dann dort das Feuer.

Beim Verlassen der Kirche sei er auf einen Anwohner aus der Gegend getroffen, der ihn mit einer Waffe konfrontiert habe. Später wurde der Verdächtige tot in seinem Wagen zwischen den Bezirken Wilson County und Guadalupe County gefunden. Die Gemeinde Sutherland Springs gehört zu Wilson County. (roy/AP)