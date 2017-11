Die Nässe verwandelt sich entlang der Voralpen zu Schnee

Der Sonntagmorgen war im Flachland weitgehend trüb und nass. Doch während es in tieferen Lagen mehrheitlich grün blieb, konnte sich entlang der Voralpen und in vielen Tälern eine dünne Schneedecke bilden, wie Meteorologe Klaus Marquardt von Meteonews erklärt.

Der Grund sei, dass in der Nacht auf Sonntag eine Kaltfront die Alpennordseite erreicht hat. Die Schneefallgrenze sei zusätzlich wegen der teilweise hohen Niederschlagsintensität und des nur schwachen Windes bis in tiefe Lagen gesunken, so Marquardt.

Im Flachland war es um 8 Uhr bereits wieder mehrheitlich trocken. Obwohl noch einzelne Schauer durchziehen, gebe es auch erste Auflockerungen, so der Meteorologe.

Temperaturen sinken erneut auf Gefrierpunkt

Im Laufe des Nachmittags werden die Niederschläge voraussichtlich auch entlang der Berge nachlassen. Auf den Abend wird sich das Wetter weitgehend beruhigen.

In der Nacht auf Montag werde es dann leicht frostig. Die Temperaturen werden auf Werte um den Gefrierpunkt sinken. Auf den oft noch feuchten Strassen sei dann Vorsicht geboten, warnt Marquardt: Es ist mit erhöhter Glättegefahr zu rechnen.

(mch)