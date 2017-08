Der 20-jährige Silvan K. aus Frauenfeld befindet sich in Barcelona in den Ferien. Zum Zeitpunkt des Anschlags am Donnerstagnachmitag sei er gerade unterwegs zum Food Market an der Rambla gewesen. Auf einmal seien Dutzende Polizisten an ihm vorbei gerannt. Auf der Hauptstrasse seien etliche Polizeiautos, Krankenwagen und bewaffnete Polizisten im Einsatz gewesen. «Es hat ein riesiges Chaos geherrscht», sagte Silvan K. gegenüber baz.ch/Newsnet.

Fliehende Passanten seien in die umliegenden Souvenirshops und andere Läden geflüchtet, die danach ihre Türen und Tore geschlossen hätten. Auch Silvan K. sei in einen Laden gegangen, der dann abgeriegelt wurde. Nach ungefähr zehn Minuten seien die Tore wieder geöffnet worden. Danach habe er zurück ins Hotel gehen können.

Bereits Anschläge in London erlebt

Silvan K. arbeitet in London und hat bereits zwei Anschläge in der britischen Hauptstadt aus der Nähe erlebt. Dort sei die Stimmung ruhiger gewesen als in Barcelona. «Alles wirkt sehr angespannt hier», sagt er.

Eine Schweizerin vor Ort berichtet gegenüber baz.ch/Newsnet: «Ich war in der Nähe, da kamen mir plötzlich Menschen entgegen gerannt. Sieht übel aus, die Stimmung auf der Strasse ist schlimm.»

Eine weitere Augenzeugin beschrieb die Stimmung gegenüber baz.ch/Newsnetso: «Ganz Barcelona ist zu Hause, die Strassen sind leer, es ist gespenstisch ruhig.»

(chi)