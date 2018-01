Dramatische Stunden am Tafelberg

Zwei Männer und eine Frau waren unterwegs am Tafelberg in Südafrika, als es zum Unglück kam. Gemäss «News 24» stürzten die beiden Männer wohl ab.

Auf einem Felsvorsprung versuchten Rettungskräfte dann, eines der beiden Opfer wiederzubeleben. Doch ohne Erfolg. Die beiden Bergsteiger konnten nicht mehr gerettet werden.

Rescue currently going down on #TableMountain. Saw a guy receiving CPR on a tiny ledge very high up on our cable car trip. pic.twitter.com/OD8LgqXihO