Drei Männer bei Autorennen in Wisconsin erschossen

Bei einem Autorennen im US-Staat Wisconsin sind drei Menschen erschossen worden. Ein Mann habe in der Ortschaft Union Grove in der Nähe eines Essensstandes aus kürzester Entfernung auf sie gezielt, sagte der Sheriff des Bezirks Kenosha County, David Beth, am Sonntag (Ortszeit).

Die Polizei habe um etwa 19 Uhr abends auf den Notruf, dass Schüsse abgefeuert worden seien, reagiert. Ein Verdächtiger sei bisher nicht festgenommen worden. Es gebe keine weiteren Verletzten.

BREAKING: 3 shot, 3 dead at Great Lakes Dragaway in Union Grove -- no suspects in custody: https://t.co/YRuUmnQqi8 pic.twitter.com/YXEkf31kGu — FOX6 News (@fox6now) August 14, 2017

«Sie haben keine Ahnung, was passiert ist, was der Grund dafür sein könnte», sagte der Sheriff nach dem Eingang einer Mitteilung von Freunden der Opfer. Zwei Männer starben am Tatort, der andere auf dem Weg ins Krankenhaus. Laut Schätzung der Polizei waren mehr als 5000 Menschen bei dem Autorennen, das auch als «Larry's Fun Fest» bekannt ist. (kaf/dapd)