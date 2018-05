Drei Menschen überleben Flugzeugabsturz in Kuba

In Kuba ist eine Boeing 737 mit 104 Passagieren an Bord abgestürzt. Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviación stürzte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Prensa Latina und des Staatsfernsehens am Freitag kurz nach dem Start in der Nähe des internationalen Flughafens von Havanna ab.

Drei Menschen haben Medienberichten zufolge den Flugzeugabsturz überlebt. Sie schwebten nach dem Absturz in Lebensgefahr und seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete die Zeitung «Granma» am Freitag.

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hatte bereits zuvor von einer «hohen Zahl» an Opfern gesprochen.

Laut dem Staatsfernsehen war die Besatzung ausländisch, nähere Angaben zur Nationalität wurden nicht gemacht. Von Seiten des Flughafens verlautete, die Boeing 737 sei auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguín gewesen.

Ende April waren beim Absturz eines kubanischen Militärflugzeugs acht Soldaten ums Leben gekommen. Das Transportflugzeug 26 prallte in der Region Artemisa im Westen des Karibikstaates gegen einen Berg.

Update folgt... (oli/sda)