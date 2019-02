Dreijähriger wird im Bus vergessen und harrt in Abstellhalle aus

Ein Kleinkind wurde gestern in San Giovanni (Toskana) auf dem Weg in den Hort im Bus vergessen. Erst als die Mutter am Nachmittag ihr Kind abholen wollte, bemerkten die Leiter, dass der Dreijährige fehlte. Innert Kürze fanden die Polizisten den Bub in der Bus-Einstellhalle der «Autolinee Toscane»: Er sass noch im Bus, angeschnallt mit einem Sicherheitsgurt und Tränen in den Augen. Sechs Stunden hatte das Kind ausgeharrt.

Nun müssen der Chaffeur und die Busbegleiterin sich in einem internen Verfahren verantworten. Die Busbegleiterin wurde per sofort suspendiert. (red)