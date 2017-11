Ein Toter und zwei Verletzte – A3 nach Unfall gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A3 bei Altendorf sind am Montagaben eine Person tödlich und zwei Personen verletzt worden. Momentan ist die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Gemäss Viasuisse kann die Strecke erst ab 21.00 Uhr wieder normal befahren werden. Empfohlen wird die Umleitung in beide Richtungen via A1 St. Gallen.

Die Kantonspolizei Zürich lieferte erste Erkenntnisse zum Unfallhergang. Demnach war gegen 17.10 Uhr eine 21-jährige Automobilistin auf der A3 Richtung Chur unterwegs. Aus noch nicht geklärten Gründen touchierte sie die Aussenleitplanke. Beim Rückwärtsfahren streifte sie den vorbeifahrenden Lieferwagen eines 34-jährigen Mannes. Dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Danach kollidierte der Lieferwagen auf der Gegenfahrbahn heftig mit einem Richtung Zürich fahrenden Auto, berichtet die Kantonspolizei Zürich. Der 52-jährige Lenker erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle. Die anderen beiden Lenkenden wurden mit mittels Rettungsfahrzeugen ins Spital gebracht. Die Schwere ihrer Verletzungen wird noch abgeklärt.

Glatteis mögliche Unfallursache

Zur genauen Unfallursache konnte die Kantonspolizei Zürich noch keine genauen Angaben machen. Eine Leserreporterin, die kurz vor der Kollision auf der A3 untewegs war, vermutet Glatteis als Ursache.

Für die Bergungsarbeiten sowie den Verkehrsdienst standen die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon und die Feuerwehr Lachen im Einsatz. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen und mehreren Kilometer langen Rückstaus.

(chi)