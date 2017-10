Eine Frostdecke liegt über der Schweiz

Vom Boden- bis zum Genfersee liegt Frost. Die Temperaturen sind im Flachland zum Teil bis auf minus 3 Grad gefallen, wie zum Beispiel in Welschenrohr SO. Aber auch in Bern, Basel oder am Flughafen Kloten sanken die Temperaturen ins Minus.

Richtig eisig ist es in den Bergen. In Samedan fiel das Thermometer auf minus 10,9 Grad, auf dem Ofenpass wurden minus 9,3 Grad gemessen. Am wärmsten war es in Lugano mit knapp über 10 Grad. Eine Liste der Orte mit den kältesten Temperaturen ist auf «Meteonews» zu finden. Hinter Samedan und dem Ofenpass folgen das Jungfraujoch (- 8,5), Corvatsch (- 6,3), Sils im Engadin (- 5,7) und Davos (- 5,5).

«SRF Meteo» hat deshalb schon am Vorabend eine Frostwarung ausgesprochen. Empfindliche Pflanzen sollten in Sicherheit gebracht werden.

Es bleibt aber nicht den ganzen Tag kalt. Am Vormittag liegen laut «SRF Meteo» noch Nebel- und Hochnebelfelder über dem Flachland, danach setzt sich die Sonne durch. Mit Bise wird es dann immerhin 12 Grad warm. (chk)