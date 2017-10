Eingeschlossener Mann betrinkt sich im Kühlraum

Ein Mann ist in den USA in einen Kühlraum eines Supermarkts eingeschlossen worden – anstatt nach Hilfe zu rufen, entschied sich der 38-Jährige jedoch dazu, in dem Kühlschrank Bier zu trinken.

Der Mann habe in den sechs Stunden, die er unentdeckt bei etwa Null Grad in dem Raum sass, einen halben Liter Bier und vier Dosen eines alkoholhaltigen Malzgetränks getrunken, berichteten mehrere US-Medien am Freitag (Ortszeit). Zudem habe er etwa 90 Dosen Bier kaputt gemacht, wie es in den Polizeiunterlagen zu dem Vorfall hiess.

Wegen Diebstahls vor Gericht

Als ein Angestellter am Morgen den Kühlraum öffnete, sei der 38-Jährige schnurstracks auf den Ausgang zugelaufen und habe keinen Anflug gemacht, für die Getränke zu bezahlen. Er entkam, die Polizei konnte ihn jedoch später aufgreifen und lud ihn wegen Diebstahls vor Gericht vor. «Er hatte alles, was er brauchte», sagte ein Polizeisprecher nach der Festnahme.

Als er gemerkt habe, dass er in den Kühlraum, der eine Glastüre hatte, eingeschlossen war, habe er sich entschieden, einfach dort zu bleiben, gab der Mann laut Unterlagen bei der Polizei an. Ihm droht nun eine Geldstrafe wegen Diebstahls. (fur/dapd)