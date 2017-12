Erben bekommen nur Geld von Hefner, wenn ...

Sowohl Hefners Witwe Crystal Harris, als auch die drei leiblichen Kinder Christie A., David, Martson und Cooper Hefner haben laut Testament Zugriff auf ein Treuhandkonto, das ihnen der Multimillionär hinterlassen hat. Das Konto soll 43 Millionen Dollar schwer sein, wie Medien berichten.

Hugh Hefner mit Crystal Harris im Jahr 2011. (Bild: Keystone)

Laut dem US-Promi-Portal «The Blast» kann dieser Zugriff jedoch unter bestimmten Voraussetzungen verwehrt werden. Falls einem der Begünstigten nämlich häufiger oder regelmässiger Konsum von Drogen nachgewiesen werden kann, dann versiegt die Geldquelle.

