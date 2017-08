Ermordete Auslandschweizer – Hausangestellte unter Verdacht

Werner B. und Marianne H. sind höchstwahrscheinlich Opfer eines Raubmords geworden. Das Verbrechen passierte in Mombasa im gehobenen Küstenquartier Nyali, wo die beiden Schweizer seit über 20 Jahren gelebt hatten. Nach Angaben des zuständigen Polizeichefs Christopher Rotich wurde das Auslandschweizer-Paar in der Nacht auf Sonntag im eigenen Anwesen getötet. Dies berichtet das kenianische Portal «Capital News».

Die Leichen der beiden Schweizer wurden am Rand einer Landstrasse in Tücher gewickelt entdeckt. Sie wiesen schwere Verletzungen auf. Offenbar wurden die Opfer mit scharfen und stumpfen Waffen respektive Gegenständen traktiert und umgebracht.

Polizei spricht von «inside job»

Die Täter stammen offensichtlich aus dem persönlichen Umfeld des Schweizer Paars, das am Samstag von einer Reise in die Schweiz nach Kenia zurückgekehrt war. Die Polizei spricht von einem sogenannten «inside job» bei diesem Verbrechen. Festgenommen hat die Polizei den Gärtner der Residenz, wo die Schweizer wohnten.

Vermutlich war es ein Raubmord: Auf dieser Landstrasse wurden die Leichen der beiden Schweizer entdeckt. Foto: Reuters

Unter Verdacht steht auch der Hauswart, nach dem inzwischen gefahndet wird. Der Hauswart soll das Paar am Flughafen abgeholt haben. Möglicherweise waren weitere Personen an dem Verbrechen beteiligt. Der festgenommene Gärtner soll bereits seit zehn Jahren für das Schweizer Paar gearbeitet haben, wie «Capital News» unter Berufung auf Polizeikreise berichtet. Die Polizei hat in einer bei der Residenz parkierten Limousine Beweise sichergestellt. Einzelheiten gab sie aber nicht bekannt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Rückkehrer aus der Schweiz einen grösseren Geldbetrag bei sich hatten. Laut Medienberichten waren die getöteten Schweizer 60 bis 70 Jahre alt. (Tages-Anzeiger)