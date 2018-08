«Es hat stark rumort» – neuerlicher Murgang-Alarm in Bondo

Hochwasser- und Murgang-Alarm in Bondo: Nach rund zwei Stunden kräftigen Regens erhielten die Bewohner von gefährdeten Häusern kurz vor 22 Uhr am Mittwochabend eine Warnung per SMS. Auch die Alarmsirenen waren ertönt, wie Reto Müller, der in Bondo wohnt, gegenüber baz.ch/Newsnet sagte.

Bei einem solchen Alarm sei die Bevölkerung angewiesen, sich in den ersten Stock ihres Hauses zu begeben und auf weitere Anweisungen zu warten. «Ich selbst bin aber bereits in ein Hotel in Soglio gegangen», sagte Müller rund eine Stunde nach dem Alarm.

In der Nähe seines Hauses in Bondo fliesst die Bondasca in die Maira. «Da läuft etwas – es hat stark rumort und man riecht Erde», schilderte Müller.

Eine Million Kubikmeter Material am Piz Cengalo

Der Alarm ist Teil des Hochwasser- und Murgang-Frühwarnsystems und bedeutet nicht unbedingt, dass tatsächlich ein Murgang niedergeht. In den letzten Tagen wurde das SMS-Frühwarnsystem mehrmals aktiviert. Die Sirenen ertönten das letzte Mal am 1. August.

Am 23. August 2017 waren über drei Millionen Kubikmeter Fels am Piz Cengalo in die Tiefe gestürzt. Noch immer liegt eine Million Kubikmeter unbefestigtes Material oberhalb Bondos am Piz Cengalo. Rund ein Jahr nach dem Bergsturz haben Messungen im Juli ergeben, dass sich der Fels erneut bewegt. Das hat die Gemeinde Bregaglia am Montag mitgeteilt.

(mch)