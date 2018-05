«Es ist noch nicht ganz ausgestanden»

Nach der ersten gewittrigen Nachthälfte beruhigt sich das Wetter am Morgen etwas, obwohl noch immer ein Tiefdruckgebiet bestimmend ist, wie Peter Wick im «Wetterflash» von Meteonews sagt. Es sei noch nicht ganz ausgestanden, es sei weiter mit Regen zu rechnen. Doch auch die Sonne werde sich zeigen.

Auf der Alpennordseite sind am Dienstag kräftige Gewitter mit viel Regen und Hagel übers Land gezogen. Die Gewitterzellen erstreckten sich über das Mittelland von Freiburg bis in die Ostschweiz nach St. Gallen. In Freiburg hagelte es bereits am frühen Abend, viel Regen gab es auch im Emmental und in Teilen des Kantons Aargau.

Auch über Mitteleuropa entladen sich Gewitterzellen. Dies und der Fluglotsen-Streik in Frankreich haben Auswirkungen auf den Flugverkehr. Etliche Airlines lassen ihre Maschinen am Boden. Am Frankfurter Flughafen sind laut «Focus» mehr als 100 Starts und Landungen gestrichen worden. Als Grund nannte eine Flughafen-Sprecherin Gewitter in Europa und den Fluglotsen-Streik in Frankreich.

Laut Skyguide-Sprecher Vladi Barossa sind am Flughafen Zürich rund ein Dutzend Flüge betroffen, darunter eingehende Verbindungen von Düsseldorf, Mailand, Brüssel oder London.

Web-Special: Wo es in der Schweiz am häufigsten blitzt

Unsere interaktive Karte zeigt, ob in Ihrer Gemeinde überdurchschnittlich oft Blitze niedergehen.

Laut Meteonews machte der fehlende Höhenwind die Gewitter potenziell gefährlich, da die Störung örtlich verharrt und nicht weiterzieht. «Somit kommt es stellenweise zu grossen Niederschlagsmengen; auch kleinere Überschwemmungen sind möglich», sagt Roger Perret von Meteonews.

Wo genau der Regen fällt, lasse sich nicht eindeutig sagen. Von der Prognose ausgeschlossen sei jedoch der Alpensüdhang – also das Tessin, das Wallis und das Bündnerland. «Von den Voralpen über das Mittelland bis zum Jura ist alles möglich», erklärt Perret. (nag)