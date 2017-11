Feuer frisst sich durch Haus in Herzogenbuchsee

Am Sonntagabend hat ein Mehrfamilienhaus in Herzogenbuchsee BE lichterloh gebrannt. Personen sind nach ersten Erkenntnissen keine verletzt worden, wie Dominik Jäggi, Sprecher der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage von baz.ch/Newsnet sagt.

Das Feuer ist ihm zufolge im Wohnbereich ausgebrochen. Auf Bildern von Leserreportern ist zu sehen, dass sich die Flammen bis zum Dach durchgefressen haben. Das Haus besteht aus drei Wohnungen. «Es musste niemand evakuiert werden», sagt Jäggi.

Rauch über dem Dorf

«Als ich auf dem Heimweg nach Herzogenbuchsee war, habe ich über dem Dorf eine Rauchsäule gesehen», sagt ein Leserreporter zu baz.ch/Newsnet. Die Feuerwehr habe die Strasse von und nach Thörigen BE und mehrere Quartierstrassen komplett gesperrt.

Die Feuerwehr Herzogenbuchsee wurde von jener aus Langenthal BE unterstützt. Etwa 90 Personen der Feuerwehr standen im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern war mit 4 Beamten vor Ort, die Sanität mit einem Ambulanzteam. Warum es gebrannt hat, ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt. (oli)