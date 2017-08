Finnische Polizei schiesst Messerangreifer an

In der finnischen Stadt Turku ist auf mehrere Menschen eingestochen worden. Die Polizei teilte am Freitag auf Twitter mit, sie habe auf eine Person geschossen und diese festgenommen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Stadtzentrum zu meiden.

Die Zeitung «Turun Sanomat» berichtete, mindestens ein Mensch sei beim Angriff ums Leben gekommen. Gemäss der BBC habe die Polizei den mutmasslichen Täter ins Bein geschossen. In der Hauptstadt Helsinki wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an Bahnhöfen verschärft.

Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands. Etwa 190'000 Menschen leben in der Stadt.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18. August 2017

Auf sozialen Medien kursiert ein Video, das zeigt, wie Menschen die Flucht ergreifen.

Turku: Man is clearly shouting Allahu Akbar in this video while people flee the scene pic.twitter.com/U3eLl1kdvp — LTH:flag-gb:london (@LTHlondon) August 18, 2017

Update folgt (chi/fal/sda)