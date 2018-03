Flugzeug stürzt bei Landung in Kathmandu ab

Beim Tribhuvan International Airport in Kathmandu ist ein Flugzeug abgestürzt. Die Passagiermaschine aus Bangladesh verunglückte am Montag beim Landeanflug. Dies teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Sie war auf dem Weg von Dhaka nach Kathmandu.

Nach dem Crash auf einem Fussballplatz beim Flughafen ging die Maschine in Flammen auf. Laut der «Kathmandu Post» werden mehrere Tote befürchtet. Nach ersten Informationen seien 17 Verletzte in umliegende Spitäler gebracht worden. Laut BBC waren 67 Personen an Bord der Maschine.

Beim Flugzeug handelt es sich gemäss mehreren Medienberichten um eine Bombardier Dash 8 Q400.

Auf Facebook und Twitter werden mehrere Bilder und Videos der Absturzstelle geteilt:

#BREAKING #Nepal: A US-Bangla airlines aircraft has crashed in the eastern side of the Tribhuvan International Airport (TIA) in the #Kathmandu on Monday. Details yet to come. https://t.co/qsxgS4w3sG pic.twitter.com/ODr8L2xS9X