Fünf Jahre in Haft – kommt der «Schläger von Schüpfen» frei?

Das Obergericht des Kantons Bern muss am Mittwoch entscheiden, ob die Massnahme gegen den als «Schläger von Schüpfen» bekannten Mann verlängert wird. Aktuell befindet sich der Mann in einer stationären Therapie im Kanton Zürich.

Vor etwa zehn Jahren begann der heute 27-jährige Mann mit Kumpanen im Dorf Schüpfen herumzulungern. Die Jugendlichen suchten immer wieder Streit, es kam zu Sachbeschädigungen und Schlägereien.

Wirt niedergeschlagen

Der junge Mann wurde ein erstes Mal verurteilt. Noch auf Bewährung schlug er im August 2010 den Wirt eines örtlichen Gasthauses mit einem schweren Metallaschenbecher nieder. Der Wirt erlitt Verletzungen am Kopf.

Das erstinstanzliche Gericht verurteilte den Täter zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten, das Obergericht erhöhte später auf 14 Monate. Der psychisch gestörte junge Mann wurde nach Artikel 59 des Strafgesetzbuchs verurteilt und die Freiheitsstrafe zugunsten einer Therapiemassnahme aufgeschoben.

Für Allgemeinheit gefährlich

Dieser Artikel 59 kommt dann zur Anwendung, wenn ein Täter psychisch krank ist und die Tat damit in Zusammenhang steht. Als Voraussetzung gilt, dass ein Täter für die Allgemeinheit gefährlich ist und sich eine therapeutische Massnahme eignet, diese Gefahr zu bannen.

Während bei der Strafe das sichernde Element im Vordergrund steht, soll mit der Massnahme die für die Tat ausschlaggebende psychische Störung behandelt werden.

Fünf Jahre lang keinen Platz gefunden

Eine solche Therapie dauert maximal fünf Jahre, kann aber vom Gericht jeweils um weitere fünf Jahre verlängert werden. Kritiker bemängeln, dass auf diese Weise ein Täter faktisch auf unbestimmte Zeit weggesperrt werden kann. Nota bene könne dies auch Täterinnen und Täter treffen, die kein schweres Delikt begangen hätten.

Oft dauert eine solche Massnahme deutlich länger als die ausgesprochene Strafe. Dies umso mehr, weil für die Betroffenen oft nicht sofort Therapieplätze gefunden werden. In der Schweiz herrscht ein Mangel an solchen Plätzen.

In Strafanstalten auf Therapie gewartet

Der als «Schläger von Schüpfen» bekannte Mann wartete gegen fünf Jahre in diversen Strafanstalten auf einen Therapieplatz. Ende 2015 ordnete das Bundesgericht schliesslich an, dass der Mann entlassen werden müsse, wenn kein Therapieplatz für ihn gefunden werde.

Daraufhin fand sich ein solcher Platz, zuerst für einige Wochen in der forensisch-psychiatrische Station Etoine in Bern, dann in einer geschlossenen Einrichtung im Kanton Zürich.

Fall in Strassburg hängig

Aktuell läuft am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg im Fall des «Schlägers von Schüpfen» ein Verfahren gegen die Schweiz. Die Behörden hätten mit dem langen Warten auf eine Therapie in einem ungeeigneten Setting gegen die Menschenrechtskonvention verstossen. (oli/sda)