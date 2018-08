Funkenflug eines Zuges sorgt für Flächenbrand

Bei dem Grossbrand an einer Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn wurden am Dienstag mindestens zwölf Menschen verletzt. Darunter seien mehrere Schwerverletzte, erklärte eine Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises der Nachrichtenagentur AFP. Die Sprecherin hatte zunächst unter Berufung auf die Feuerwehr von mindestens 30 Verletzten gesprochen. Die Rettungskräfte gaben die Zahl der verletzten Personen dann aber niedriger an. Mehr als 500 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Acht Häuser der Ortschaft im Süden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen wurden von den Flammen erfasst. Gemäss welt.de wurden diese teilweise oder völlig ausgebrannt. Insgesamt seien rund 100 Menschen von dem Unglück betroffen, unter anderem weil sie in den Häusern lebten und in Sicherheit gebracht worden seien. Der Streckenabschnitt zwischen Troisdorf und Siegburg wurde nach Angaben der Deutschen Bahn wegen der Brands mehrere Stunden gesperrt.

Noch unklar ist die genaue Ursache für für den Böschungsbrand. Die Behörden von Siegburg gehen von einem Funkenflug eines Zuges für den Ausbruch des Feuers aus. (fal/afp)