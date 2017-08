Gesunkenes U-Boot: Wo ist die schwedische Journalistin?

Ein dänisches Gericht hat heute wegen des Verschwindens einer schwedischen Journalistin eine 24-tägige Untersuchungshaft für den Besitzer eines U-Boots angeordnet.

Peter Madsen war am Freitag wegen Totschlags festgenommen worden, nachdem sein 40 Tonnen schweres, knapp 18 Meter langes U-Boot vor der Ostküste Dänemarks gesunken war. Die verschwundene Journalistin hatte sich an Bord des Schiffs befunden. Madsen sagte, sie sei am Donnerstagabend von Bord gegangen, bevor das U-Boot untergegangen sei.

Gerettet: Der Besitzer konnte gerettet werden. Eine Frau bleibt vermisst. (Video: Tamedia/AP)

Madsens Anwältin Bettina Hald Engmark sagte, ihr Mandant halte an seiner Unschuld fest. Madsen sei «bereit zur Zusammenarbeit» und habe noch nicht entschieden, ob er gegen das Hafturteil Berufung einlegen werde.

Die Familie der vermissten Journalistin teilte mit, die 30-Jährige wohne in New York und Peking und habe an der Sorbonne Universität in Paris und der London School of Economics studiert. Zudem habe sie einen Masterabschluss in Journalismus von der bekannten Columbia University in New York.

(nag/DAPD)