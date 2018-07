Grossbrand in Basel: Keine Giftstoffe im Rauch

Im Basler Rheinhafen ist am Freitag ein Altholzlager in Flammen aufgegangen. Kurz nach 14 Uhr fiel der Brand ausrangierter Bahnschwellen auf, die am Westquai unweit des Dreiländerecks unter freiem Himmel gestapelt waren. Eine schwarze Rauchsäule war weit herum zu sehen.

Eine Sprecherin des Logistikunternehmens Rhenus Alpina, deren Tochter Rhenus Port Logistics vom Brand betroffen ist, bestätigte Angaben zum Brandort. Die Ursache sei nicht bekannt. Verletzt worden sei niemand. In Brand geraten seien rund 2000 Tonnen Bahnschwellen sowie eine etwa gleiche Menge daneben gelagerter Schrott.

Die Polizei war im Quartier mit Lautsprechern unterwegs, um die Bevölkerung vor giftigem Rauch zu warnen. Fenster sollten geschlossen und die Lüftungen ausgeschalten werden. Journalisten und Schaulustige verliessen das Brandgebiet mit Tüchern vor dem Mund, um sich vor dem Rauch und dem beissenden Gestank zu schützen, wie die Reporterin von baz.ch/Newsnet vom Brandort berichtete. Das Rheinschwimmen soll derzeit in Basel unterlassen werden.

Brand mit starker Rauchentwicklung im Basler Hafen. Polizei und Rettung Basel-Stadt empfehlen, das Gebiet zu umfahren und die Fenster zu schliessen. #kapoBS #rettung #brand #hafen — JSD Basel-Stadt (@jsdBS) 27. Juli 2018

Im Interview mit 20min.ch sagte Mediensprecher René Gsell von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt um 16 Uhr, dass das Gefahrenpotenzial von der Feuerwehr abgeklärt werde. Eine Gefährdung sei noch nicht auszuschliessen. Ob das Feuer bereits unter Kontrolle sei, konnte Gsell nicht sagen.

René Gsell von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt im Interview. (Video: 20 Minuten)

Um 17.20 Uhr erfolgte dann die Entwarnung der Staatsanwaltschaft. Im Rauch wurden keine giftigen Stoffe gemessen, wie die Feuerwehr meldete. Es bestand daher auch keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer unter Kontrolle gebracht.

Zum Brand im Hafen hat die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt informiert (https://t.co/vaqRjiAdyP). Gemäss Mitteilung des Messtrupps der Feuerwehr, konnte festgestellt werden, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand. #polizeiBS #rettung #hafen #brand — JSD Basel-Stadt (@jsdBS) 27. Juli 2018

In BL sind wegen dem Brand in Basel keine Massnahmen nötig. Es wird wegen dem Rauch empfohlen, in Stadtnähe die Fenster zu schliessen. — Kanton BL (@Kanton_BL) 27. Juli 2018

Getreidesilos in Gefahr

Die Rauchsäule war in der ganzen Stadt zu sehen. Die Feuerwehr musste das Ausbreiten der Flammen verhindern. Neben Berufs- und Milizfeuerwehr aus Basel war auch jene der deutschen Nachbarstadt Weil am Rhein im Einsatz. Das Basler Feuerlöschboot hatte einen seiner raren Einsätze.

Einen Steinwurf vom Brandort entfernt stehen zwei Silos, wo unter anderem Getreide gelagert wird. «Die grösste Gefahr sind die angrenzenden riesigen Getreidesilos», sagte Claudia Bracher, Sprecherin der Rhenus, gegenüber der Basellandschaftlichen Zeitung. «Die Feuerwehr schaut, dass das Feuer nicht überschwappt. Die Feuerwehr konnte aber zum Glück sofort alarmiert werden. Rund zehn Mitarbeiter waren vor Ort.»

Video: Rauchsäule über Basel

Am Basler Rheinhafen sind mit Teeröl behandelte Bahnschwellen in Brand geraten. (Video: Nicolas Wyss)

Die Strandbar Sandoase, welche sich am Dreiländereck direkt neben dem Entsorgungslager befindet, wurde geräumt. Die Gäste wurden mit Schiffen der Basler Personenschiffahrt in die Stadt gebracht, schreibt barfi.ch. Es habe niemand mehr mit dem Auto wegfahren dürfen.

Krebserregende Schadstoffemissionen

Die in Brand geratenen Bahnschwellen werden von der Rhenus AG in Kleinhüningen gesammelt. Später werden sie, wie die Tageswoche im Juni berichtete, nach Deutschland zur Entsorgung transportiert. Die Schwellen sind mit giftigem Teeröl belastet, das eine krebserregende Wirkung haben und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann.

Die Arbeit mit den Schwellen verursacht laut der Wochenzeitung viel Staub. Die Rhenus AG wollte aber bisher keine Untersuchung durchführen dazu, wie schädlich dieser ist. Das Unternehmen versprach mehrfach, das Depot in Basel aufzulösen. Es wurden aber immer mehr ausrangierte Bahnschwellen im Depot gelagert.

Früher unter anderem als Garten-Einfriedung beliebt, darf man in der Schweiz seit 2001 alte hölzerne Bahnschwellen mit Teeröl-Imprägnierung wegen der teils krebserregenden Schadstoffemissionen nicht mehr im Siedlungsgebiet verbauen. Man muss sie in einer Kehrrichtverbrennungsanlage oder einem Zementwerk verbrennen lassen.

Gemäss früheren Angaben des Bundes verwenden die SBB seit 1998 nur noch Holzschwellen mit einer weniger belastenden Imprägnierung. Alte Schwellen fallen indes bei Umbauten nach wie vor an. Die Lebensdauer von Holzschwellen wird auf rund 25 Jahre geschätzt, womit bis etwa 2023 noch alte giftige Schwellen im Umlauf seien. (anf/sda)