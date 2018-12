Grosseinsatz bei Hochzeit von Familienclans

Bei einem Grosseinsatz hat die deutsche Polizei hunderte Gäste einer Hochzeitsfeier zweier Familienclans kontrolliert. Mehrere Hundertschaften hätten am Sonntagabend in Mülheim an der Ruhr die Gäste und rund 160 Fahrzeuge überprüft.

Wie die Polizei Essen mitteilte, sind unter den Gästen «etliche Personen mit polizeilichen Vorerkenntnissen» gewesen. Medienberichten zufolge handelte es sich um libanesische Grossfamilien. Zudem hätten Kontakte ins Rocker-Milieu bestanden.

Der Einsatz sei Teil einer «Null-Toleranz-Strategie» gewesen, erklärte die Polizei. «Machtdemonstrationen» und «Normverstösse» sollten nicht zugelassen werden. Zugleich hätten die Feierlichkeiten so wenig wie möglich beeinträchtigt werden sollen.

3 Personen wurden für weitere Ermittlungen zur Wache mitgenommen.

3 Personen wurden für weitere Ermittlungen zur Wache mitgenommen.

Die Polizei errichtete Kontrollstellen an den Einfahrtsstrassen zum Veranstaltungsort der Hochzeit. Drei Verdächtige wurden für weitere Ermittlungen auf eine Polizeiwache gebracht. Es bestehe der Verdacht von Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und das Fahrerlaubnisrecht, erklärte die Polizei. Gegen einen 38-jährigen Gast lag zudem ein offener Haftbefehl vor. (chk/sda)