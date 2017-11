Häftlinge streiken wegen zu wenig Sex, Geld und Essen

Einmal mehr steht die Berner Strafanstalt Thorberg in den Schlagzeilen: Rund ein Dutzend Insassen befinden sich im Arbeitsstreik. Wie der «Blick» berichtet, haben die Häftlinge diverse Forderungen in einem dreiseitigen Katalog zusammengestellt.

Die Thorberger Insassen beanstanden, dass es innerhalb der Gefängnismauern kein Privatzimmer gibt. Dieses sei aber notwendig, weil bei fehlendem Sexualleben viele Beziehungen kaputtgehen würden. Viele Häftlinge würden gern eine Familie gründen, «bevor sie und ihre Partnerin zu alt werden», heisst es in der Forderung.

Teurere und fehlende Kiosk-Artikel

Moniert werden zudem die gestiegenen Kosten und die Sortimentsreduktion des Kiosks. Die Eingewiesenen fordern deshalb mehr Lohn – in Thorberg erhält ein Häftling 320 Franken pro Monat – sowie die Rückkehr von afrikanischen, asiatischen und weiteren Produkten ins Sortiment.

Eine weitere laut gewordene Forderung betrifft die Mahlzeiten: Das Essen sei nicht ausreichend. Die Inhaftierten verlangen geniessbares Essen und grössere Portionen.

Affäre mit Häftling

Dass einige Insassen streiken, sei ihm bekannt, sagt der Gefängnisdirektor Thomas Egger gegenüber dem «Blick». Zehn von ihnen seien am Freitagmorgen in den Streik getreten. Am Nachmittag seien bereits rund 50 Personen nicht mehr zur Arbeit erschienen. Von den Forderungen wisse er aber noch nichts. Diese sollen heute schriftlich übergeben werden.

Die Berner Strafanstalt scheint nicht zur Ruhe zu kommen: So wandten sich Mitarbeitende an die Medien und klagten über Klüngeleien, Mobbing und schlechte Stimmung am Arbeitsplatz. Auch sorgte der Fall einer Mitarbeiterin, die einem Häftling zu nahe gekommen sein soll, im Juni dieses Jahres für Schlagzeilen. (nag)