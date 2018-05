Harvey Weinstein stellt sich in New York der Polizei

Harvey Weinstein ist am Freitag auf einer Polizeiwache in New York eingetroffen. Nach monatelangen Ermittlungen hat sich Weinstein den New Yorker Behörden gestellt. Der Ex-Hollywood-Produzent ist am Freitag formell einer Vergewaltigung und mehrerer weiterer sexueller Vergehen beschuldigt und festgenommen worden.

Die «New York Times» und «New York Post» hatten zuvor bereits berichtet, Weinstein wolle sich stellen. Die «New York Times» berief sich dabei auf namentlich nicht genannte Strafverfolger. Demnach wurde vorab vereinbart, dass Weinstein eine Million Dollar (992'300 Franken) als Kaution hinterlegt, sich elektronisch überwachen lässt und seinen Reisepass abgibt.

Weinsteins Anwalt Ben Brafman, einer der erfolgreichsten Strafverteidiger der USA, wollte sich auf Anfrage nicht dazu äussern. Die «New York Post» berichtete weiter, Weinstein werde voraussichtlich seine Fingerabdrücke abgeben und sich fotografieren lassen müssen. Danach werde er einem Gericht in Manhattan vorgeführt, wo er nach Experteneinschätzung voraussichtlich auf nicht schuldig plädieren werde.

Ein Stalker?

Zuvor war bekannt geworden, dass die Ermittlungen gegen Weinstein in den USA auf Bundesebene ausgeweitet worden waren. Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, ob der 66-Jährige etwa Frauen dazu gebracht habe, über Staatsgrenzen hinweg zu reisen, um sie belästigen zu können. Laut «New York Times» wird auch untersucht, ob Weinstein gegen das Anti-Stalking-Gesetz verstossen habe, etwa um Opfer einzuschüchtern.

Der einst einflussreiche Filmproduzent hat Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurückgewiesen. Die von ihm gegründete Filmfirma hatte Weinstein nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Oktober 2017 entlassen, seine Frau hat sich inzwischen von ihm scheiden lassen.

Wütende Anklage am Filmfestival Cannes. (Video: Tamedia/AP)

Anschuldigungen gegen mehrere Prominente

Seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen Weinstein wirbeln immer mehr Vorwürfe gegen prominente Filmschaffende die Unterhaltungsbranche auf. Eine unter den Schlagworten #MeToo und #TimesUp bekannt gewordene Bewegung entstand, die sich in weitere Branchen und Länder ausbreitete. Nach Weinstein wurden in den USA unter anderem auch Regisseur James Toback, «House of Cards»-Star Kevin Spacey, Oscar-Preisträger Dustin Hoffman und «Rush Hour»-Regisseur Brett Ratner mit Vorwürfen sexueller Belästigung und Machtmissbrauch konfrontiert.

Am Donnerstag waren auch Vorwürfe gegen Oscar-Preisträger Morgan Freeman bekannt geworden. «Jeder der mich kennt oder mit mir gearbeitet hat, weiss, dass ich nicht jemand bin, der absichtlich verletzen oder wissentlich jemandem ein unbehagliches Gefühl vermitteln würde», schrieb Freeman als Reaktion in einer Stellungnahme. «Ich entschuldige mich bei jedem, der sich unwohl oder nicht respektiert fühlte - das war nie meine Absicht.» (oli/nag/sda/afp)