Helikopter stürzt in New Yorker East River

Beim Absturz eines Helikopters über dem East River in New York sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei gerettet worden, sagte der Sprecher des New Yorker Bürgermeisters am Sonntagabend.

Der Helikopter sei zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens in den Fluss gestürzt, berichteten Polizei und Feuerwehr. Laut einem Bericht der «New York Post» befanden sich mindestens fünf Menschen an Bord, anderen Medien zufolge waren es insgesamt sechs Insassen.

Breaking: Video shows the moment a helicopter crashed into the East River in New York City. Reports indicate that people are trapped in the water. pic.twitter.com/lQjDx9h95g — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 11. März 2018

Das Video eines Augenzeugen zeigt den Helikopter, wie er über dem Fluss an Höhe verliert, auf dem Wasser aufsetzt und dann mit noch drehendem Rotor seitwärts kippt. Nach Angaben der Flugaufsichtsbehörde FAA lag der Eurocopter AS350 nach dem Absturz kopfüber im Wasser.

Polizei und Feuerwehr waren mit Booten und Tauchern im Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss die Transportsicherheitsbehörde NTSB untersuchen.

«Mit vollem Tempo aufs Wasser zugeflogen»

«Wir waren beim Abendessen, als wir einen roten Helikopter mit vollem Tempo auf das Wasser zufliegen sahen», sagte Augenzeugin Arineh Nazarian dem TV-Sender ABC7. «Es sah sehr surreal aus (...), und dann stürzte er komplett ab und sank.»

Video footage shows survivor emerging from the helicopter crash in New York City's East River, officials tell CBS New York. https://t.co/363xIKBsYe pic.twitter.com/aV4r67gBaP — CBS News (@CBSNews) 12. März 2018

Helikopter fliegen regelmässig über der Metropole. Touristische Flüge sind allerdings nur über dem Hudson River zwischen Manhattan und New Jersey zulässig. Private Charterflüge, etwa zum Flughafen John F. Kennedy oder weiter in Richtung Long Island, fliegen aber auch auf der Ostseite Manhattans über den East River. Zudem sind Helikopter von Polizei, Feuerwehr und Nachrichtensendern im Einsatz. (chk/sda)