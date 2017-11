Helikopter und Flugzeug kollidieren in der Luft

Ein Helikopter und ein Flugzeug sind im englischen Luftraum zusammengestossen. Das bestätigte die britische Behörde für Flugunfalluntersuchungen.

Der Unfall soll sich um die Mittagszeit nahe Aylesbury in der Grafschaft Buckinghamshire nordwestlich von London ereignet haben. Gemäss englischen Medien werden bis zu vier Tote befürchtet.

UPDATE: Both aircraft involved in collision near Waddesdon came from Wycombe Air Park - smoke from accident can be seen on the horizon https://t.co/0RRgPUZzTl pic.twitter.com/eciLP5G6oP

Die Polizei teilte mit, Rettungskräfte seien im Einsatz. Leben zu retten, habe höchste Priorität. Der BBC zufolge soll es sich um ein Kleinflugzeug gehandelt haben.

Firefighters currently assisting other emergency services at scene of air accident near Waddesdon. Air Accidents Investigation Branch informed. Disruption to road network around Waddesdon likely for the rest of the day