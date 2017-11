Es sind herzzerreissende Szenen, die sich vor der First Baptist Church in Sutherland Springs abspielen, nachdem ein Mann am Sonntag zur Mittagszeit (Ortszeit) in der Kirche das Feuer eröffnet und zahlreiche Menschen getötet hat. Noch herrscht Ungewissheit über die Identität der Opfer, und so haben sich Dutzende Angehörige in der Nähe der Kirche versammelt, wo sie warten, bangen – und beten.

Viele der Anwesenden sind gläubig. «Herr, steh uns bei, während wir in den nächsten Tagen zu lernen versuchen, mit dem hier umzugehen», betet eine Frau vor. Sie und weitere Anwesende stehen im Kreis und halten sich an den Händen.

Families in tears wait to see if their family and friends are safe. Praying for the safety of all those involved. pic.twitter.com/yjzK7lZJ1S — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

Angehörige und Verwandte versammeln sich vor dem Gemeindegebäude und versuchen herauszufinden, ob ihre Familienangehörigen und Freunde noch leben. «Herzzerreissende Neuigkeiten und Tränen», fasst der Reporter des Senders KSAT vor Ort zusammen.

People are gathering at the Community Building learning what they can about their family and friends. Heartbreaking news and tears. pic.twitter.com/Rj55JKtTmG — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

Ein Mann erklärt Fox News, er sei selbst gerade in einer anderen Kirche in der Nähe beim Gottesdienst gewesen, als die Meldung eingegangen sei. «Meine Frau ist eine Pflegerin im lokalen Spital – und wir haben auch einen Polizisten.» Die zwei hätten sofort reagierten. Der Rest der Kongregation habe sich versammelt und gebetet. «In der Bibel steht, wir müssen das Böse mit Gutem überwältigen», sagt der Mann mit bebender Stimme. «Böses kann Böses nicht besiegen. Nur das Gute kann das Böse bezwingen – und darum haben wir sofort (mit dem Beten) angefangen.»

Sutherland Springs eyewitness shows incredible resolve after mass shooting: "The Bible tells us that we overcome evil with good." pic.twitter.com/2EtYOyeuJT — Josh Caplan (@joshdcaplan) November 5, 2017

Eine Zeugin, Carrie Matula, sagte dem Sender MSNBC, Sutherland Springs sei so klein, dass es dort nicht einmal eine Feuerwehr gebe. Jeder kenne jeden, man stehe sich sehr nahe. Was am Sonntag geschehen sei, treffe damit alle Einwohner. Die First Baptist Church sei das Zentrum der kleinen Gemeinde, sagen andere Anwohner.

(mch)