Hier schaut ein Flugzeug im Büro vorbei

In der Mittwochnacht hat sich am Flughafen in Malta ein Privatjet wegen eines Wintersturms selbstständig gemacht. Nach Behördenangaben soll ein starker Windstoss die Dassault Falcon 7x aus den Bremsklötzen gehoben haben, worauf sie ins Rollen geriet. Die führerlose Maschine krachte dann in ein naheliegendes Bürogebäude, die Nase bohrte sich direkt durch die Wand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

«Das Gebäude selbst wurde nicht so stark beschädigt wie der Privatjet», wie ein Firmenvertreter des betroffenen Büros zur «Malta Times» sagt.

Gemäss verschiedenen Medienberichten soll die Dassault Falcon 7x dem britischen Geschäftsmann und Milliardären Lord Ashcroft gehören. Auf Twitter darauf angesprochen, verneinte er jedoch. Sein Tweet wurde mittlerweile gelöscht. Ashcroft war einstiger Vize-Chef der konservativen Tories-Partei.

Ndege binafsi aina ya Dassault Falcon 7X imeacha njia ya kukimbilia (runway) kutokana na upepo mkali unaovuma na kugonga jengo lililoko jirani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Malta katika Kisiwa cha Malta. pic.twitter.com/RtQppf7op6 — Swahili Times (@swahilitimes) December 28, 2017

(kaf)