Kollision zwischen Tram und Lieferwagen

Zur Kollision kam es am Dienstag um etwa 15.15 Uhr, wie die Medienstelle der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) auf Anfrage sagte. Der Unfallort liege rund 100 Meter vom Bahnhof in Saint-Louis entfernt. Als Folge der Kollision sei das Tram teilweise entgleist. Zudem habe es einen Leitungsmasten touchiert. Der Tramverkehr war vorübergehend unterbrochen.

Die Tramstrecke zwischen Burgfelderhof und dem Bahnhof Saint-Louis bleibt gemäss BVB voraussichtlich rund 24 Stunden gesperrt. Zunächst müsse der Tramzug abgeschleppt werden. Danach werde der Leitungsmast repariert. Ersatzbusse seien im Einsatz.

Über Verletzte lagen am Abend keine gesicherten Angaben vor. Meldungen in französischen Medien, wonach der Tramchauffeur und der Lastwagenchauffeur beim Unfall leicht verletzt worden seien, bestätigten BVB und die Polizei in Saint-Louis auf Anfrage nicht. (fal/sda)