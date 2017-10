Lokführer erhält bedingte Geldstrafe

Nach dem Zugunfall von Granges-Marnand VD hat die Waadtländer Justiz einen Lokführer der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Nach Ansicht der Gewerkschaft SEV ist die SBB am Unfall mitschuldig.

Der Lokführer erhielt eine bedingte Strafe von 90 Tagessätzen zu je 60 Franken bei einer Probezeit von 2 Jahren. Das Urteil entspricht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte im Prozess am vergangenen Dienstag eine mildere Strafe verlangt.

Die Präsident des Regionalgerichts der nördlichen Waadt in Yverdon-les-Bains VD sprach bei der Urteilseröffnung von einer «sehr langen Unaufmerksamkeit» des Lokführers. Es habe von der Abfahrt bis zum Auslösen der Notbremse 28 Sekunden gedauert.

Der erfahrene Lokführer habe die grösstenteils eingleisige Zugstrecke und ihre Gefahren gekannt. Deshalb hätte er doppelt aufmerksam sein müssen, befand das Gericht. Der Lokführer hatte im Prozess bestritten, ein Haltesignal überfahren zu haben.

Wenn er ein rotes Signal gesehen hätte, wäre er nicht abgefahren, hatte der Lokführer zu Protokoll gegeben. Damit widersprach er der Anklage und dem Untersuchungsbericht. Das Gericht konnte sich das nicht erklären und fragte sich, ob der Angeklagte nicht unter Halluzinationen leide.

Lokführer auf sich alleine gestellt

Andere Elemente berücksichtigte das Gericht jedoch zur Entlastung des Lokführers: So erwähnte der Fahrtenplan die Kreuzungsstelle nicht mehr, zudem wurde die Abfertigung durch zwei Personen abgeschafft, was den Druck auf die Lokführer erhöht habe.

Zudem sei das Sichtfeld durch abgestellte Güterwaggons eingeschränkt gewesen und der Unfall habe einschneidende Folgen auf das Leben des Lokführers gehabt. Dieser ist zwar noch bei der SBB angestellt, darf allerdings keine Züge mehr fahren und arbeitet im Büro.

Aus verfahrenstechnischen Gründen wurde der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung fallen gelassen. Der Lokführer reagierte ruhig auf die Urteilseröffnung und verliess das Gericht danach unverzüglich. Ob er das Urteil anfechtet, blieb deshalb unklar.

Haltesignal missachtet

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hatte in ihrem Schlussbericht festgehalten, dass der Lokführer des Regionalzugs in Richtung Lausanne am Kreuzungsbahnhof Granges-Marnand VD am 29. Juli 2013 ein Haltesignal missachtet hatte.

Kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof kam es auf der eingleisigen Bahnstrecke zu einem Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden RegioExpress. Der 24-jährige Lokführer des anderen Zuges kam ums Leben, von den 45 Passagieren in beiden Zügen wurden 26 verletzt.

Im Prozess in der vergangenen Woche hatte der angeklagte Lokführer nicht an Kritik an der SBB gespart. Er und drei weitere als Zeugen vorgeladene Lokführer kritisierten den Druck, der bezüglich der Fahrpläne und der Verantwortung auf ihnen laste.

Am Tag des Unfalls war der Lokführer des Regionalzugs mit zwei Minuten Verspätung unterwegs gewesen und hatte nach eigenen Angaben alles daran gesetzt, die Verspätung nicht grösser werden zu lassen. Der Lokführer wehrte sich zudem dagegen, der einzige Angeklagte in diesem Prozess zu sein.

SEV: «SBB mitschuldig»

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen gegen die SBB eingestellt, da sie keine strafrechtliche Verantwortung des Bahnunternehmen ausmachen konnte. Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) kritisierte das nach der Urteilseröffnung erneut.

«Es ist unbestritten, dass der Lokführer mitverantwortlich für das Drama ist, doch der SEV ist der Meinung, dass auch die SBB mitverantwortlich ist», hiess es in einer Medienmitteilung der Gewerkschaft.

Die Lokführer seien zu Trapezkünstlern ohne Netz gemacht worden, sagte der zuständige SEV-Sekretär Jean-Pierre Etique. Aus Spargründen spiele das Unternehmen mit der Sicherheit.

Erst nach dem Unfall seien auf verschiedenen Bahnhöfen, darunter Granges-Marnand, wieder die Zweier-Abfertigung eingeführt worden. Zudem wurde der betroffene Bahnhof mit dem Zugbeeinflussungssystem (ZUB) nachgerüstet. (sep/sda)