Londoner Polizei schnappt falschen Bus-Schubser

Der in London verhaftete Mann ist offenbar zu unrecht verdächtigt worden, der Bus-Schubser zu sein. Das schreibt der «Guardian».

Der 41-jährige Geschäftsmann sagt, er sei nicht der gesuchte Jogger. Dafür gebe es «unwiderlegbare Beweise», sagen seine Anwälte. «Unser Mandant ist zu unrecht mit dieser Sache in Verbindung gebracht worden.» Er sei zum Zeitpunkt des Vorfalls in den USA gewesen.

Polizei sucht weiter

Das Videomaterial, das von der Heckkamera eines fahrenden Fahrzeugs aufgenommen wurde, schockierte: Darauf zu sehen ist ein Jogger auf der Putney Bridge, der scheinbar grundlos eine Frau vom Trottoir vor einen herannahenden Bus schubst. Am Donnerstag wurde ein mutmasslicher Täter gefasst – gemäss BBC der 41-jährige Geschäftsmann. Später sei der Engländer gegen Kaution entlassen worden. Die Untersuchungen würden weiterlaufen, heisst es. Gemäss The Guardian ist der Mann wegen Verdachts auf Körperverletzung verhört worden.

Der Vorfall hatte sich bereits am 5. Mai ereignet, erst am Mittwoch veröffentlichte die Polizei das Video zur Fahndung. Man habe darauf viel Echo erhalten.

Schnelle Reaktion des Chauffeurs

Die 33-jährige Fussgängerin erlitt beim Vorfall nur leichte Verletzungen. «Es ist nur der hervorragend schnellen Reaktion des Chauffeurs zu verdanken, dass sie nicht vor den Bus kam», sagte Polizeisprecher Mat Knowles am Mittwoch zur BBC. Der Jogger habe die Frau in «extreme Gefahr» gebracht.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann die Passantin mit beiden Händen auf die Strasse stösst. Daraufhin fällt sie rückwärts auf die Fahrbahn. Der Fahrer des herannahenden Busses konnte mit einem Schwenker nach rechts Schlimmeres verhindern. Der Lenker freue sich, dass er so schnell reagieren konnte, so ein Sprecher seines Arbeitgebers Go Ahead London in der Sendung 5 News. Er habe aber nur seinen Job gemacht.

Ebenfalls bizarr: Nur 15 Minuten später lief der Jogger auf derselben Brücke in die entgegengesetzte Richtung wieder zurück. Das Opfer habe noch versucht, ihn anzusprechen, doch der Mann habe sie einfach ignoriert und sei weitergerannt, so Knowles. (kf/oli)