Mann wird aus Club geworfen und erfriert

Ein 24-Jähriger hat nach einer Weihnachtsparty mit seinen Kollegen den Abend in einem Nachtclub ausklingen lassen. Wie «Le Nouveliste» berichtet wurde der 24-Jährige nach 22 Uhr nur im T-Shirt bekleidet aus dem Club geworfen, weil er offenbar kein Geld mehr hatte. Sechs Tage später fand ihn ein Spaziergänger leblos in einem Ostgarten auf. Die Temperaturen waren in der Nacht auf unter drei Grad gefallen.

Der junge Mann wurde bei der Kantonspolizei Wallis am 20. Dezember als vermisst gemeldet.

Update folgt...