Mann fährt absichtlich in Fussgänger

In der französischen Gemeinde Blagnac in der Nähe von Toulouse hat ein Mann sein Auto absichtlich in eine Gruppe Studenten vor einer Handelsschule gesteuert. Bei der Kollision wurden drei chinesische Studenten verletzt. Eine 23-Jährige der Gruppe wurde schwer verletzt, wie der französische Sender BFMTV berichtet. Sie wurden ins nächstgelegene Spital gebracht.

Der Mann beging nach der Tat offenbar Fahrerflucht, berichtet die französische Zeitung «20 minutes». Doch die Polizei konnte ihn kurze Zeit später in einem Parkhaus stellen. Er habe auf die Beamten gewartet.

Der Vorfall eignete sich in Blagnac, einem Vorort von Toulouse. (10. November 2017) Bild: Google Maps

Der 28-Jährige wurde festgenommen und bereits verhört. Nach eigenen Aussagen habe er absichtlich gehandelt, berichtet BFMTV. In Polizeikreisen hiess es allerdings, dass dies noch nicht geklärt sei. Ausserdem gibt es den Angaben zufolge Fragen zum psychischen Zustand des Mannes.

Der Mann ist nach Angaben französischer Medien polizeibekannt. Allerdings hat er keine Fiche S – damit kennzeichnen Strafverfolger Personen, die eine mögliche Gefahr für die innere Sicherheit des Landes sein könnten.

Die Hintergründe seiner Tat sind noch gänzlich unklar.

