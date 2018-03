Mann klaut Gewinnerin McDormand den Oscar

Frances McDormand wurde in Hollywood für ihre Rolle als zornige Mutter eines vergewaltigten und ermordeten Mädchens in der bitterbösen Kleinstadtsatire «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» ausgezeichnet.

Beim anschliessenden Governor's Ball, der offziellen After-Party, bei der Kulinarisches vom österreichischen Starkoch Wolfgang Puck serviert wurde, wurde der US-Schauspielerin das Goldmännchen jedoch vom Tisch gestohlen. Cara Buckley, eine Kultur-Journalistin der «New York Times», twitterte am Sonntagabend, dass Sicherheitsleute nach dem Dieb suchten und er danach von Pucks Fotografen festgehalten wurde. Der Gesuchte wurde schon bald aufgespürt und als Terry Bryant identifiziert. Der 47-Jährige sei kurz vor Mitternacht beim Verlassen der Party gestoppt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Los Angeles der Nachrichtenagentur DPA am Montag.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt