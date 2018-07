Mann nach Prügelattacke in Basler Innenstadt gestorben

Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag nach einer Prügelattacke gestorben. Er war in der Basler Innenstadt von mehreren Männern angegriffen worden. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei nahm drei Verdächtige im Alter von 18, 24 und 36 Jahren fest.

Der Mann habe sich gegen 00.45 Uhr zu einer Gruppe auf der Treppe an der Rheinberme auf Höhe des Museum Kleines Klingental gesetzt, teilte die Basler Staatsanwaltschaft am frühen Samstag mit. Dabei sei er unvermittelt angegriffen worden. Mehrere Unbekannte hätten auf das Opfer eingeschlagen. Danach flüchteten sie.

Tathergang und Motiv unklar

Der Verletzte wurde von Sanitätern in ein Spital gebracht. Dort starb er später. Die Polizei nahm drei Männer fest. Sie würden verdächtigt, sich an der Auseinandersetzung beteiligt zu haben, hiess es in der Mitteilung. Es handelt sich um drei Portugiesen im Alter von 18, 24 und 36 Jahren.

Der genaue Tathergang und der Grund für den Streit sind nach Angaben der Behörde unklar. Die Polizei setzte eine Sonderkommission ein. Diese befragte bereits mehrere Personen. Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

(mch/sda)