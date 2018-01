Mann stirbt bei Explosion nahe Stockholmer U-Bahn

Video Am Mittwoch wurden in St. Petersburg 13 Menschen bei einer Explosion verletzt. Der russische Inlandsgeheimdienst konnte nun den mutmasslichen Täter des Anschlags festnehmen. Mehr...

Video In New York ist eine Rohrbombe, die ein Mann am Körper getragen hat, explodiert. Präsident Trump fordert deshalb strengere Regeln für die Einwanderung. Mehr...