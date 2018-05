Mann stirbt bei Raserrennen mit 82-Jährigem

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenwagen ist am Sonntagabend in der Zürcher Gemeinde Oberglatt ein Autofahrer ums Leben gekommen. Gemäss den Zeugen kam es kurz nach 20 Uhr auf der Bülachstrasse in Richtung Oberglatt auf der Höhe des Zuschauerparkplatzes Hell beim Zürich Flughafen zu mehreren Überholmanövern zwischen einem weissen Mercedes Cabrio und einem grauen BMW Cabrio. Der Fahrer des Mercedes war offenbar ein 82-Jähriger, wie die Kantonspolizei gegenüber mehrere Medien bestätigte.

Aus noch ungeklärten Gründen geriet der BMW-Fahrer dabei auf der rechten Strassenseite auf ein Wiesenbord, fuhr dort gegen einen Holzzaun, überquerte danach die ganze Fahrbahn und kollidierte schliesslich auf der linken Strassenseite mit einem Wildzaun. Der 54-jährige Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle starb.

Wegen des Unfalls mussten die Bülachstrasse sowie das umliegende Gebiet für rund fünf Stunden für Fussgänger und den Verkehr gesperrt werden. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Ausser der Kantonspolizei standen die Feuerwehren Oberglatt und Bachenbülach-Winkel sowie ein Rettungswagen samt Notarzt im Einsatz. (amu/sda)