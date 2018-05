Mann stürmt Bühne während ESC-Liveshow

Schockmoment bei der Liveshow: Ein Mann hat beim Finale des Eurovision Song Contest in Lissabon den Auftritt der britischen Sängerin SuRie gestört. Während sie am Samstagabend als neunte Kandidatin von 26 Finalisten ihren Song «Storm» sang, stürmte er auf die Bühne, entriss ihr das Mikro und rief Unverständliches ins Publikum.

Mehrere Security-Mitarbeiter zerrten ihn von der Bühne. Der britische Sender BBC schrieb auf Twitter, der Mann habe wohl so etwas gerufen wie «For the nazis of the UK media, we demand freedom» (deutsch: Für die Nazis der britischen Medien: Wir verlangen Freiheit!).

Watch the moment a protester storms the stage to disrupt the UK's Eurovision performance https://t.co/M1WN4yuWSw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 12. Mai 2018

SuRie unterbrach daraufhin für einige Sekunden ihren Gesang, bevor sie wieder einsetzte und ihren Song souverän zu Ende sang. Die Europäische Rundfunkunion teilte auf dem offiziellen Twitter-Account des ESC mit, dass den Briten angeboten worden sei, den Auftritt zu wiederholen. SuRie samt Team habe dies aber abgelehnt, da sie «extrem stolz auf ihren Auftritt» seien.

A statement from the EBU: pic.twitter.com/qiH1Df0MgW — Eurovision (@Eurovision) 12. Mai 2018

(scl/sda)