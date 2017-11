Mann tötet mit Sturmgewehr 26 Menschen

Bei dem Blutbad in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas sind nach Angaben des Gouverneurs mindestens 26 Menschen getötet worden. Die Zahl der Todesopfer könne aber noch steigen, sagte Gouverneur Greg Abbott am Sonntag vor Journalisten. Der Angriff auf Teilnehmer eines Sonntagsgottesdienstes in Sutherland Springs sei der schlimmste Schusswaffenangriff in der texanischen Geschichte.

«Wir haben es mit der grössten Massenschiesserei in der Geschichte unseres Staats zu tun», so Abbott. «So viele Familien» hätten Angehörige verloren, fügte der Gouverneur hinzu: «Väter, Mütter, Söhne und Töchter.» Verschlimmert werde diese Tragödie noch durch die Tatsache, dass sie sich in einer Kirche ereignet habe, «einem Andachtsort, wo diese Menschen arglos niedergeschossen wurden», sagte Abbott.

Pfarrerstochter unter den Opfern

Der Schütze gab gegen 11.20 Uhr vor der Baptistenkirche die ersten Schüsse ab und drang dann in die Kirche ein, wie der Behördenvertreter Freeman Martin sagte. Dort habe er mit einem Sturmgewehr vom Typ «Ruger AR» auf die Gläubigen geschossen.

Bei den Opfern handelte es sich um Menschen im Alter zwischen fünf und 72 Jahren, wie aus ersten Erkenntnissen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hervorging. Zu den Opfern zählt auch die 14-jährige Tochter des Pfarrers. «Annabelle war ein sehr schönes und spezielles Kind», sagte Pfarrer Frank Pomeroy zu ABC News. Er leitete den Gottesdienst ausnahmsweise nicht selbst, er war in Oklahoma.

Der Täter starb nach Angaben des Polizeisprechers wenig später in einem Nachbarbezirk in seinem Fahrzeug. Entgegen einem Bericht von CNN habe es keine Verfolgungsjagd gegeben, sagte Polizeisprecher Robert Murphy.

Als der Täter – gemäss Pentagon ein ehemaliger Mitarbeiter der US-Airforce – die Kirche verliess, wurde er den Angaben zufolge von einem Anwohner mit einem Gewehr bedroht. Der junge Mann liess daraufhin seine Waffe fallen und flüchtete. Der Anwohner habe ihn aber verfolgt, sagte Behördenvertreter Freeman Martin. Polizisten fanden ihn später tot in seinem Wagen. Ob er sich selbst das Leben nahm oder von dem Verfolger erschossen wurde, blieb zunächst offen.

Schütze lud offenbar mehrmals nach

Eine Zeugin, Carrie Matula, sagte dem Sender MSNBC, Sutherland Springs sei so klein, dass es dort nicht einmal eine Feuerwehr gebe. Jeder kenne jeden, man stehe sich sehr nahe. Was am Sonntag geschehen sei, treffe damit alle Einwohner.

People are gathering at the Community Building learning what they can about their family and friends. Heartbreaking news and tears. pic.twitter.com/Rj55JKtTmG — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

Nachbarn erzählten einem Reporter vor Ort, normalerweise würden circa 50 Personen am Gottesdienst teilnehmen. Ein Zeuge, der bei einer gegenüber der Kirche liegenden Tankstelle arbeitet, berichtete im TV-Sender CNN, er habe mindestens 20 Schüsse gehört. Sie seien in kurzer Folge abgefeuert worden. Andere Zeugen sagten, der Schütze scheine mehrfach nachgeladen zu haben.

Source in TX tells me as many as 10-15 dead in church shooting in Sutherland Springs, near San Antonio; suspect is down — Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) November 5, 2017

KSAT's @MaxMasseyTV on Texas church shooting: 'Neighbors say they heard shooter may have reloaded multiple times, ~50 people at service' pic.twitter.com/Zk9S4P2Qsz — Josh Caplan (@joshdcaplan) November 5, 2017

Der Reporter von KSAT berichtet mit Bezug auf Polizisten vor Ort, dass es nach dem Tod des Schützen keine weitere Bedrohung gebe.

Police tell me shooter is dead and there is no more active threat pic.twitter.com/1QPX8uQtpY — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

Helikopter und Rettungshelfer waren vor Ort. Auch Beamte der Bundespolizei FBI sind im Einsatz.

FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

Die First Baptist Church ist gemäss Anwohnern das Zentrum der kleinen Gemeinde Sutherland Springs, die gut 50 Kilometer östlich von San Antonio liegt.

US-Präsident Donald Trump wurde während seines Aufenthalts in Tokio über die Bluttat informiert und twitterte: «Möge Gott an der Seite der Menschen in Sutherland Springs sein. Ich verfolge die Lage von Japan aus.» Er verurteilte die Massenschiesserei als «Tat des Bösen».

Erinnerungen an Las Vegas

Es handelt sich um das zweite grosse Blutbad durch eine Schusswaffenattacke innerhalb weniger Wochen in den USA. Erst vor gut einem Monat hatte ein Mann weltweites Entsetzen ausgelöst, als er in Las Vegas (Nevada) aus einem Hotelfenster auf Besucher eines Musikfestivals schoss und 58 Menschen tötete – mehr als 500 weitere wurden verletzt.

Der Täter nahm sich das Leben. Es war der schlimmste Massenmord in der jüngeren Geschichte der USA. Das Motiv ist nach wie vor unklar. Die Attacke in Sutherland Springs erinnert aber auch an den Angriff auf eine Kirche in Charleston im Bundesstaat South Carolina im Juni 2015. Damals erschoss Dylann Roof, ein bekennender Anhänger des rassistischen Ku Klux Klans, während einer Bibelstunde acht Mitglieder der afroamerikanischen Gemeinde sowie den Pastor.

(mch/sda)