Medien: Mehrere Tote bei Zugunglück in Finnland

Bei einem Zugunfall in Finnland sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Personenzug war im Süden des Landes mit einem Militärfahrzeug kollidiert.

Acht Verletzte seien in der Stadt Raseborg in Spitäler gebracht worden. Bei den Opfern soll es sich um Soldaten handeln. Der finnische Rundfunk Yle berichtet von vier Toten und zahlreichen Verletzten.

Reports: Several dead in Finland train crash. https://t.co/XUuqfU3A9h — The Associated Press (@AP) 26. Oktober 2017

Die Polizei bestätigte die Angaben zunächst nicht, sie will am Mittag weitere Einzelheiten bekanntgeben. Verteidigungsminister Jussi Niinistö schrieb am Donnerstag allerdings auf Twitter, der Tag habe mit «grauenvollen Nachrichten aus Raseborg» begonnen.

Morgonen började med grymma nyheter från Raseborg. Främst känner jag sorg. — Jussi Niinistö (@jniinisto) 26. Oktober 2017

Raseborg liegt ungefähr 85 Kilometer südwestlich von Helsinki. (woz/dapd)