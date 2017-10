Mehrere Soldaten sterben bei Zugunglück in Finnland

Bei einem Zugunglück in Finnland sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. An einem Schienenübergang im südfinnischen Raseborg sei ein Zug mit einem Militärfahrzeug kollidiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Toter war demnach ein Passagier der Bahn. Der General Jarmo Lindberg erklärte, dass drei Wehrpflichtige bei dem Unfall umgekommen seien.

Zuerst hatte die finnische Nachrichtenagentur FNB über den Unfall berichtet. Ihren Angaben zufolge wurden ausserdem mehrere Menschen verletzt. Acht Personen seien in Krankenhäuser in Raseborg und in der Hauptstadt Helsinki gebracht worden.

Verteidigungsminister Jussi Niinistö brachte seine Trauer über das Unglück am Donnerstag auf Twitter zum Ausdruck. «Der Morgen hat mit grauenvollen Nachrichten aus Raseborg begonnen», schrieb er, noch bevor bekanntgeworden war, wie viele Menschen bei dem Unfall getötet worden waren.

Morgonen började med grymma nyheter från Raseborg. Främst känner jag sorg. — Jussi Niinistö (@jniinisto) 26. Oktober 2017

Raseborg liegt im Süden Finnlands und ungefähr 85 Kilometer südwestlich von Helsinki.

(woz/dapd)