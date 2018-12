Mehrere Tote bei Anschlag auf Kirche in Brasilien

Bei einem Angriff auf eine Kirche in Brasilien sind am Dienstag nach Berichten örtlicher Medien mindestens vier Menschen getötet worden. Den Berichten zufolge eröffnete ein bewaffneter Mann das Feuer in einer Kirche der südbrasilianischen Stadt Campinas in der Nähe von São Paulo.

Der Angreifer habe mit einem Revolver und einer Pistole um sich geschossen, berichteten die Medien unter Berufung auf Polizei und Mediziner. Drei Menschen wurden demnach bei dem Angriff verletzt. Der Angreifer habe sich anschliessend das Leben genommen. (sep/AFP)