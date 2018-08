Mehrere Tote nach Absturz von Kleinflugzeug in Hergiswil

Ein Kleinflugzeug ist am Samstagmorgen in Hergiswil NW abgestürzt. Der Unfall geschah kurz vor 10 Uhr im Gebiet Renggpass in einem unzugänglichen Waldstück. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Die genaue Anzahl sowie die Identität der Todesopfer konnte die Polizei noch nicht bekannt geben. Die Bergung der Opfer und des Wracks sei immer noch im Gang.

Durch den Absturz des Flugzeugs fing das Umland Feuer. Ein Löschhelikopter musste diesen Brand zuerst löschen, bevor sich die Einsatzkräfte vor Ort begeben konnten. Das Flugzeugwrack brannte vollständig aus.

Die Absturzursache wird durch die Bundesanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle (Sust), der Staatsanwaltschaft Nidwalden und der Kantonspolizei Nidwalden ermittelt.

Wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer ersten Mitteilung informierte, waren Verkehrsteilnehmer aufgefordert, die Unfallstelle grossräumig zu umfahren und auf der Strasse ein Rettungsachse offen zu lassen.

Der Absturz ereignete sich in der Nähe des Felsriegel Loppers in Alpnach OW, an dem vor fünf Jahren ein F/A-18-Kampfjet zerschellte. Zwei Menschen verloren am 23. Oktober 2013 damals ihr Leben. (sep/sda)