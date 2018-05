Mehrere Verletzte nach Schüssen an US-Schule

An einer High School im US-Bundesstaat Texas sind nach Behördenangaben mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Lage sei inzwischen jedoch «unter Kontrolle», erklärte die Schulverwaltung des Bezirks Santa Fe am Freitagvormittag (Ortszeit).

Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston marschiert und hatte das Feuer eröffnet. Ein Mädchen sei am Bein verletzt worden, Schüler seien in Panik aus dem Gebäude geflohen.

Ein Vater sagte dem Sender KTRK, bei seinem Eintreffen an der Schule hätten Krankenwagen mehrere Opfer abtransportiert. Die Polizei schickte zahlreiche Einsatzkräfte zur Schule. Fernsehbilder zeigten, wie Schüler aus dem Gebäude geführt wurden. (anf/sda)