Melania Trump wegen Nierenproblem im Spital

Melania Trump hat sich am Montag nach Angaben des Weissen Hauses einem medizinischen Eingriff an den Nieren unterzogen. Die First Lady befinde sich nach einer erfolgreich abgeschlossenen Prozedur in einem Militärspital, teilte ihr Büro mit.

Sie werde dort den Rest der Woche bleiben. Den Angaben zufolge wird sie wieder vollständig gesund. Bei dem Eingriff handelte es sich laut Statement um eine Embolisation, das ist der künstliche Verschluss eines Blutgefässes. (oli/sda)