Mindestens 36 Tote bei Zugkollision in Ägypten

Beim Zusammenstoss von zwei Zügen nahe der ägyptischen Hafenstadt Alexandria sind heute mindestens 36 Menschen getötet worden. Zahlreiche Reisende wurden verletzt: Das Gesundheitsministerium gab ihre Zahl mit 123 an, die meisten von ihnen seien in Spitälern eingeliefert worden. Ersten Erkenntnissen des Verkehrsministeriums zufolge war einer der Züge offenbar wegen eines technischen Defekts auf den Gleisen liegengeblieben. Das andere Zug fuhr dann mit grosser Wucht auf.

