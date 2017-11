Neues Bandmitglied ist im Kasten

Offene Augen und ein gewinnendes, ja fast selbstsicheres Lächeln. So schaut Ignazio Cassis, das neuste Bundesratsmitglied, in die Kamera. Er passt einwandfrei in das Bild, das an das Cover einer Rockband erinnert.

Wie die Vorgängerversion wurde dieses Foto von Beat Mumenthaler realisiert. Der Thuner Fotograf beschreibt sich auf seiner Website «als Garant für Stärke und authentische Porträts». Dies machte sich der Bundesrat für seinen offiziellen Auftritt zunutze.

Anders als sein Vorgänger, Didier Burkhalter, der noch zurückhaltender mit nur ansatzweise erkennbarem Lächeln in der mittleren Reihe zu sehen war – findet Cassis seinen Platz in der untersten Reihe. Dort neben dem Bundeskanzler Walter Thurnherr und Guy Parmelin macht Ignazio Cassis die Bundesratsgang wieder komplett.

CF #Burkhalter ha consegnato le chiavi del Dipartimento federale degli affari esteri al nuovo consigliere federale #Cassis. (BK) pic.twitter.com/eyITAcjRDG — André Simonazzi (@BR_Sprecher) October 31, 2017

Die Vorfreude und das gespannte Erwarten auf die neue Arbeit scheinen dem Tessiner Bundesrat ins Gesicht geschrieben. Selbst in der Schattenskizze unter dem Foto steht er aufrecht da.

Fast scheint es, als könne man ihm seinen Tatendrang am ersten Arbeitstag ansehen. Das coole Schwarzweissfoto der sieben Bundesräte liegt ab heute in allen Logen des Bundeshauses auf. Fans können es selbstverständlich auch kostenlos auf der Website der Eidgenossenschaft runterladen.

(Tages-Anzeiger)