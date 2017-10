New York: Mann schiesst aus Pick-up auf Menschen

In New York hat es nach Polizeiangaben eine Schiesserei gegeben. Der Vorfall habe sich im Südwesten Manhattans ereignet, teilte die New Yorker Polizei (NYPD) am Dienstag auf Twitter mit.

Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet. Der Bürgermeister sei informiert worden und auf dem Weg zum Ort des Vorfalls, teilte das New Yorker Rathaus mit.

