Piloten kriegen Ärger wegen Penis am Himmel

«Das Monumentalste, was jemals in Omak passierte: Ein Penis am Himmel», schrieb eine Twitter-Userin. In Okanogan County im US-Bundesstaat Washington hatten sich Piloten der Luftwaffe einen Scherz erlaubt und mit dem Kondensstreifen ihres Flugzeugs ein riesiges Phallussymbol in den Luftraum gezeichnet.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj — Anahi Torres (@anahi_torres_) November 16, 2017

Der Vorfall wurde gegenüber dem US-Magazin «The Washington Examiner» von offizieller Seite bestätigt. Doch traf der Jux der Piloten offenbar nicht den Humor ihrer Vorgesetzten. Die Navy messe ihre Besatzung an den höchsten Standards, liessen Vertreter der Luftwaffe verlauten. Das Geschehene sei absolut inakzeptabel, man werde die Besatzung zur Verantwortung ziehen.

Navy acknowledges aircrew drew a penis in the sky over Washington https://t.co/IJLebwoelg pic.twitter.com/k9EYaB3GBD — Washington Examiner (@dcexaminer) November 17, 2017

(chi)